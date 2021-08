Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hatte eindringlich vor einer Ampel-Koalition aus Grünen, SPD und FDP nach der Bundestagswahl gewarnt.

imago images/Political-Moments

Berlin. Welche Parteien bilden nach der Bundestagswahl künftig die Regierungskoalition? Bisherigen Umfragen zufolge ging an CDU und CSU kaum ein Weg vorbei. Doch das scheint sich nun zu ändern.

Die SPD ist in der wöchentlichen Insa-Umfrage für die "Bild am Sonntag" mit den Grünen gleichgezogen. Die Sozialdemokraten kommen in dieser Woche auf 18 Prozent, wie die Zeitung berichtete. Die Grünen halten mit 18 Prozent ihren Wert aus de