Die nordafghanische Provinzhauptstadt Kundus stand schon häufiger im Zentrum von Kämpfen - jetzt hatten die afghanischen Truppen den Taliban-Kämpfern nichts mehr entgegenzusetzen. (Archivbild)

Ajmal Kakar/XinHua/dpa

Kabul. Viele afghanische Städte kennt man in Deutschland nicht. Kundus schon. Hier in der Nähe war jahrelang die Bundeswehr stationiert. Jetzt ist die 370.000-Einwohner-Stadt unter der Kontrolle der Taliban.

Schekib Salarsai braucht nicht viele Worte, um zu beschreiben, wie es in seiner Heimatstadt Kundus nun aussieht. „Totales Chaos“, berichtet Salarski, einer von 370.000 Menschen, die in der Großstadt in Afghanistans Norden zuhause sind, am T