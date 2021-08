„Schrecklicher“ Plan: Zwei in den USA lebende Männer aus Myanmar sollen ein Komplott gegen UN-Botschafter Kyaw Moe Tun geschmiedet haben. (Archivbild)

Jean Marc Ferre/UN Geneva/dpa

New York City. Immer wieder stellte sich Myanmars UN-Botschafter in New York offen gegen die Militärregierung in seinem Land. Das machte ihn offenbar zur Zielschiebe: Zwei Verdächtige sollen einen Angriff geplant haben.

Wegen einer mutmaßlich geplanten Attacke auf den Ständigen Vertreter Myanmars bei den Vereinten Nationen sind in den USA zwei Männer festgenommen worden. Beide seien Staatsangehörige Myanmars und hätten in New York gewohnt, teilte die New Y