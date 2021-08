Über 230.000 Teilnehmer bei Corona-Protesten in Frankreich

Protestteilnehmer ziehen ohne Mund-Nasen-Schutz durch Biarritz.

Bob Edme/AP/dpa

Nizza. Die Proteste lassen nicht nach - im Gegenteil. Mehr als 230.000 Menschen gehen in Frankreich gegen Impfpflicht und Corona-Pass auf die Straße. Stark war die Mobilisierung im Süden.

In Frankreich sind wieder mehr als 200.000 Menschen gegen strengere Corona-Regeln und die Impfpflicht für Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeheimen auf die Straßen gegangen.Das Innenministerium berichtete am Abend von etwa 237.000 Tei