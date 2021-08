Zweite Provinzhauptstadt in Afghanistan fällt an Taliban

Auf verlorenem Posten: Die afghanischen Sicherheitskräfte haben den Taliban nach dem Abzug der internationalen Truppen wenig entgegenzusetzen. (Symbolbild)

Hamed Sarfarazi/AP/dpa

Kabul. Schiberghan gilt als wichtiges Tor in den Norden und Nordosten des Landes. Weniger als 24 Stunden zuvor war die kleine Provinzhauptstadt Sarandsch an der iranischen Grenze praktisch kampflos gefallen.

Die militant-islamistischen Taliban haben eine zweite Provinzhauptstadt in Afghanistan erobert. Schiberghan in der Provinz Dschausdschan im Norden des Landes ist an die Islamisten gefallen, bestätigten der Provinzrat Bismillah Sahil, der Vi