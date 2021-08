Beamte der Bundespolizei kontrollieren an der Rheinbrücke in Breisach aus Frankreich kommende Fahrzeuge.

Philipp von Ditfurth/dpa

Berlin. In der Corona-Lage ist mitten in der Urlaubssaison weiter Bewegung. Während sich die Situation in den Niederlanden leicht entspannt hat, müssen Frankreich-Touristen nun einiges beachten.

Die Bundesregierung stuft größere Teile Südfrankreichs als Corona-Hochrisikogebiet ein. Von Sonntag an gelte das für die Regionen Okzitanien, Provence-Alpes-Côte d'Azur sowie die Insel Korsika.Auch betroffen sind die französischen Überseege