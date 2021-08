Die besorgniserregende Delta-Variante hat die britische Alpha-Variante nahezu verdrängt.

Grafik: Sven Husung/lod

Berlin. Erlebt Deutschland derzeit den Beginn der vierten Corona-Welle? Das Robert Koch-Institut hat zur aktuellen Entwicklung wieder neue Daten vorgelegt.

Die als besorgniserregend eingestufte Delta-Variante hat andere Varianten in Deutschland weitestgehend verdrängt. In einer für Erbgutanalysen ausgewählten Stichprobe, die repräsentativ für Deutschland sei, wurde Delta in 97 Prozent der Fäll