Für den Besuch im Sala Mariano Rossi in der Galleria Borghese wird ab sofort der Grüne Pass gebraucht.

Alessandra Tarantino/AP/dpa

Rom. Egal ob Arena von Verona oder Therme in der Toskana: In Italien muss man jetzt für viele Veranstaltungen und Aktivitäten nachweisen, dass man geimpft, getestet oder genesen ist.

Im Kampf gegen das Coronavirus zieht Italien die Zügel an. Seit Freitag ist ein so genannter Grüner Pass notwendig, wenn man in einem Restaurant drinnen essen möchte, ins Museum oder in eine Therme will.Dazu muss entweder ein Impfnachweis,