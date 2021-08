Kriminellen Störern in Bundeswehruniform drohen Konsequenzen

Die deutschen Farben auf dem Ärmel einer Bundeswehruniform.

Monika Skolimowska/zb/dpa

Berlin. Nach Protestaktionen in Flecktarn wird es der Bundeswehrführung zu bunt. Pensionierte Soldaten, die gegen Recht und Gesetze verstoßen, sollen sanktioniert werden.

Das Verteidigungsministerium will ein Auftreten pensionierter Soldaten in Uniform bei möglichen Straftaten nicht dulden. Damit drohen Störern, wie es sie aus den Reihen der sogenannten „Querdenker“-Szene im Katastrophengebiet an der Ahr gib