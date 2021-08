Das Bundesverfassungsgericht entscheidet heute, ob Sachsen-Anhalt die Rundfunkbeitragserhöhung blockieren und damit letztlich kippen darf.

dpa/Uli Deck

Berlin. Sachsen-Anhalt hat einen höheren Rundfunkbeitrag für ARD, ZDF und Deutschlandradio blockiert. Die obersten Verfassungsrichter entscheiden nun wenige Wochen vor der Bundestagswahl, ob das so korrekt war.

86 Cent mehr können viel Geld sein. Haushalte in Deutschland sollten – so war es der Plan der Bundesländer – dieses Plus ab 2021 monatlich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zahlen. So wäre in den nächsten Jahren mehr als ein