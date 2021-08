Die Zahl der Angriffe auf Muslime ist im zweiten Quartal auf den niedrigsten Stand seit Jahren gesunken

Wolfgang Kumm/dpa

Osnabrück. Auch wenn die politisch motivierte Kriminalität in Deutschland insgesamt steigt, so gibt es einen Gegentrend: Die Angriffe auf Muslime sind überraschend gesunken. Die Linke zweifelt allerdings an den Zahlen.

Die Zahl der Übergriffe auf Muslime, Moscheen und andere muslimische Einrichtungen in Deutschland ist so niedrig wie seit der Erfassung 2017 noch nie. So wurden im zweiten Quartal, also von April bis Juni, insgesamt 99 islamfeindliche Straf