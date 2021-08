Mexiko reicht in USA Klage gegen Waffenhersteller ein

Die mexikanische Regierung wirft amerikanischen Waffenherstellern- und händlern vor, sie wüssten, dass ihre Geschäftspraktiken zum Waffenschmuggel nach Mexiko beitrügen und förderten ihn noch.

John Locher/AP/dpa

Boston. Mexiko hat Klage gegen einige der größten Namen im Waffengeschäft eingereicht. Die Regierung wirft ihnen vor, mit ihrer Fahrlässigkeit und illegalen Geschäftspraktiken hätten die Unternehmen großes Leid in Mexiko verursacht.

Wegen des Gebrauchs geschmuggelter Waffen aus den USA durch kriminelle Gruppen in Mexiko hat die mexikanische Regierung mehrere Waffenhersteller und -händler in den USA verklagt.Sie reichte am Mittwoch eine Zivilklage bei einem US-Bundesger