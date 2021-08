17,50 Euro muss jeder deutsche Haushalt pro Monat als Rundfunkbeitrag zahlen. Demnächst sollen es 18,36 Euro sein.

imago images/onw-images/Marius Bulling

Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht hebt die Blockade der Rundfunkbeitrag-Erhöhung durch Sachsen-Anhalt auf. Er beträgt nun erst einmal 18,36 Euro pro Monat.

Per Verfassungsbeschwerden haben die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland eine Erhöhung der Rundfunkgebühren durchgesetzt. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe folgte in einer am Donnerstag veröffentlichten Entscheidung der Arg