Viele zivile Opfer bei Kämpfen in Afghanistan

Seit Beginn des Abzugs der internationalen Truppen aus Afghanistan ist die Zahl der Binnenflüchtlinge in dem Krisenland deutlich gestiegen. Zivilisten fürchten um ihr Leben.

Kawa Basharat/XinHua/dpa

Kabul. Nach dem Taliban-Vormarsch in vielen ländlichen Bezirken verlegen sich die Kämpfe nun in die Städte. Die UN warnen vor katastrophalen Auswirkungen.

Die andauernden Gefechte in der Provinzhauptstadt Laschkargah im Süden Afghanistans fordern immer mehr zivile Opfer. Binnen 24 Stunden seien in der Stadt mindestens 40 Zivilisten getötet und 118 verletzt worden, teilte die UN-Mission in Afg