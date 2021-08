Kristina Timanowskaja plant in Europa Zuflucht zu suchen.

Koji Sasahara/AP/dpa

Wien/Tokio . Die belarussische Leichtathletin Kristina Timanowskaja ist aus Tokio abgereist. Ihr Fall wird das IOC aber weiter beschäftigen. Eine Disziplinarkommission soll Aufklärung bringen.

Die belarussische Sportlerin Kristina Timanowskaja ist auf dem Weg nach Wien. Das bestätigte das österreichische Außenministerium am Mittwoch. Laut Medienberichten hat die 24-Jährige Tokio in einer Maschine verlassen, die gegen 16.00 Uhr in