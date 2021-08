Laschet und Scholz besuchen gemeinsam Flutgebiete in NRW

Ein Mann gießt nach der Hochwasserkatastrophe im nordrhein-westfälischen Gemünd Schlammreste auf einen Haufen von Schutt aus.

Oliver Berg/dpa

Düsseldorf/Berlin. Als NRW-Ministerpräsident lässt Armin Laschet es sich nicht nehmen, Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz bei einem Besuch der Hochwasserregion zu begleiten.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) besuchen am Dienstag gemeinsam die Flutregion in NRW. Die beiden Kanzlerkandidaten machen sich in Stolberg bei Aachen ein Bild von der Lag