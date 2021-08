Marine schickt Fregatte in Indisch-Pazifischen Raum

Die Fregatte „Bayern“ bricht zu einer mehrmonatigen Übungsreise in den Indischen und Pazifischen Ozean auf.

Sina Schuldt/dpa

Wilhelmshaven. Die Marinefregatte „Bayern“ geht auf große Fahrt: Indien und Pakistan, Australien und Japan, Vietnam und vielleicht auch China.

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Fregatte „Bayern“ auf eine politisch sensible Fahrt in den Indischen und Pazifischen Ozean verabschiedet.Auf die 232 Soldatinnen und Soldaten an Bord wartet eine siebenmonatig