"Querdenken"-Proteste in Berlin: 49-Jähriger kollabiert und stirbt

Bei der Demo gab es hunderte Festnahmen.

imago images/Future Image

Berlin. Tausende Menschen haben am Sonntag trotz Verbots gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Jetzt wurde bekannt, dass ein Teilnehmer zusammenbrach und im Krankenhaus verstarb.

Bei den "Querdenker"-Demonstrationen in Berlin ist ein Mann kollabiert und anschließend in einem Krankenhaus gestorben. Ein Sprecher der Polizei bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am frühen Montagmorgen, der 49-Jährige sei Teilnehmer d