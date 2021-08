Laschet will weiter nach Afghanistan abschieben

Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Unions-Kanzlerkandidat.

Marcel Kusch/dpa

Berlin. Die Lage in Afghanistan spitzt sich nach Abzug der internationalen Truppen weiter zu. Kanzler-Kandidat Laschet will dennoch an der Abschiebung von straffällig gewordenen Flüchtlingen festhalten.

CDU-Chef Armin Laschet (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, Straffällige auch weiterhin nach Afghanistan abzuschieben.„Wir beobachten die Situation in Afghanistan sehr genau. Den Vormarsch der Taliban und die Folgen für die Bevölkerung könne