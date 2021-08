Ein Rentner füllt seine Steuererklärung aus.

Lino Mirgeler/dpa

Berlin. Hält das Rentensystem auch dann noch, wenn die in den 60ern geborenen Jahrgänge in Rente gehen? Arbeitgeber in Deutschland schlagen mehr Anreize für die Verlängerung der Arbeitszeit vor.

Deutschlands Arbeitgeber haben eine Debatte über eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit in Deutschland gefordert. Das Rentensystem werde nicht dauerhaft in seiner heutigen Form bestehen können, sagte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger der