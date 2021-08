Migranten an Belarus-Grenze: Litauen appelliert an die EU

Migranten hinter dem Zaun eines Flüchtlingslagers im litauischen Verebiejai.

Mindaugas Kulbis/AP/dpa/Archiv

Vilnius,, Litauen. Als Reaktion auf Sanktionen lässt der belarussische Machthaber Lukaschenko Flüchtlinge auf das Gebiet der EU passieren. Das besonders betroffene Litauen appelliert nun an die Solidarität der Gemeinschaft.

Litauens Präsident Gitanas Nauseda hat angesichts der stark steigenden Zahl illegal Einreisender in sein Land über Belarus an die Solidarität der anderen EU-Staaten appelliert.„Der Schutz der EU-Außengrenzen liegt in der gemeinsamen Verantw