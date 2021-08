Weil einige Demonstrationen nicht erlaubt waren, räumt die Berliner Polizei einige Versammlungsstellen.

dpa/Fabian Sommer

Paris/Berlin. Wieder gehen in Frankreich Hunderttausende gegen schärfere Corona-Regeln auf die Straße. In Berlin sind es am Sonntag ein paar Tausend – trotz Versammlungsverboten.

Schon das dritte Wochenende in Folge haben in Frankreich Hunderttausende gegen eine Verschärfung der Corona-Regeln demonstriert. In Berlin hat die Polizei mehrere für das Wochenende geplante "Querdenker"-Demos verboten. Tausende Menschen ve