Umfrage: Laschet verliert in Umfrage weiter

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet verliert in Umfrage weiter.

Oliver Berg/dpa

Berlin. In gut zwei Monaten ist die Bundestagswahl. CDU-Kanzlerkandidat verliert in den Umfragewerten. Der Kandidat der SPD, Olaf Scholz, hingegen, wächst in der Wählergunst weiter.

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat einer Insa-Umfrage zufolge in der Wählergunst weiter eingebüßt.Bei einer Direktwahl des Kanzlers erhielte der CDU-Chef aktuell nur noch 13 Prozent, wie die Erhebung des Meinungsforschungsinstituts im