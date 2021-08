Zwei Männer erheben die Hände zu einem Drei-Finger-Gruß, als Zeichen des Widerstandes, aus Protest gegen den Militärputsch.

Str/AP/dpa

Yangon. In Myanmar putschten vor einem halben Jahr die Generäle. Seitdem versinkt das Land in Chaos und Gewalt. Junta-Gegner leisten trotz brutalen Vorgehens des Militärs sowie einer schweren Corona-Welle Widerstand.

Ein halbes Jahr nach dem Militärputsch in Myanmar am 1. Februar setzen Junta-Gegner ihre Proteste fort.In den Städten Mandalay und Yangon gingen trotz Corona-Welle in dem Land auch am Freitag wieder Demonstranten auf die Straßen, wie örtlic