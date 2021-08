Ab August muss sich jeder Ungeimpfte, der aus dem Ausland nach Deutschland kommt, zunächst gegen Corona testen lassen. Für einige Länder gelten noch schärfere Regeln. (Symbolbild)

dpa/Axel Heimken

Berlin. Spanien und die Niederlande gelten nun als Corona-Hochrisikoländer. Wer aus diesen Ländern zurückkehrt, muss in Quarantäne – auch Kinder. Das kann mit dem Start ins neue Schuljahr kollidieren.

In der kommenden Woche enden in den ersten Bundesländern die Sommerferien. In Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg beginnt der Unterricht dann wieder in Präsenz. Nun kann es sein, dass Familien erst kurz vorher aus einem U