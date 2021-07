Afghanistan: Heftige Kämpfe in wichtigen Provinzhauptstädten

Mitglieder der afghanischen Sicherheitskräfte Anfang Juli während eines Gefechts mit Taliban.

Sananullah Seiam/XinHua/dpa

Herat. Zeitgleich mit dem Abzug der internationalen Truppen verstärken die Taliban ihre Angriffe auf Repräsentanten der afghanischen Regierung. Derzeit gibt es gleich in mehreren Städten heftige Kämpfe.

In Afghanistan sind heftige Kämpfe zwischen Regierungstruppen und militant-islamistischen Taliban in zwei der wichtigsten Provinzhauptstädte des Landes ausgebrochen.In Laschkarga, Hauptstadt der südlichen Provinz Helmand, wurde am Samstag i