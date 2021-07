Corona-Neuinfektionen in den USA steigen deutlich

Ein Schild weist in der US-Stadt Baltimore auf das nächstgelegen Impfzentrum hin.

Lena Klimkeit/dpa

Baltimore. In den USA haben sich seit Beginn der Pandemie fast 35 Millionen Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Zuletzt sind die Neuinfektionen wieder gestiegen.

Die Zahl der an einem Tag erfassten Corona-Neuinfektionen ist in den USA weiter angestiegen. Die Behörden meldeten für Freitag 194.608 neue Fälle, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore vom Samstagmorgen (MESZ) hervo