Hubert Aiwanger (rechts, Freie Wähler) wird unter anderem für seine Impfeinstellung von Markus Söder (CSU) skeptisch beäugt,

dpa/Sven Hoppe

Nürnberg. Der bayerische Vize Hubert Aiwanger will sich nicht impfen lassen und wird dafür von Ministerpräsident Markus Söder angegangen. Der Chef der Freien Wähler schießt zurück – und wird erneut abgewatscht.

Der Streit zwischen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und seinem Vize Hubert Aiwanger (Freie Wähler) über Corona-Impfungen nimmt an Schärfe zu. Söder erneuerte am Sonntag im ZDF-Sommerinterview seine Kritik an Aiwangers Impfargum