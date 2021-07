Der Landeswahlausschuss im Saarland hat die Landesliste der Grünen für die Bundestagswahl abgelehnt.

Saarbrücken. Paukenschlag im Saarland: Die Landesliste der Grünen ist nicht zugelassen worden. Das will die Partei nicht stehenlassen - und kündigt Beschwerde an. Dann ist der Bundeswahlausschuss am Zug.

Nach der Ablehnung ihrer Landesliste für die Bundestagswahl wollen sich die saarländischen Grünen beim Bundeswahlausschuss wehren.„Es wird auf jeden Fall Beschwerde eingereicht“, sagte die kommissarische Landesgeschäftsführerin Nadja Dobers