Corona in Großbritannien: Die Infektionszahlen fallen

Fast alle Corona-Beschränkungen einschließlich Social Distancing-Regelungen und das Tragen von Mund-Nasen-Schutz sind in England aufgehoben.

Steve Parsons/PA Wire/dpa

London. In England sind die Masken gefallen. Doch trotz etlicher neuer Freiheiten gingen die Corona-Zahlen tagelang zurück. Die große Frage ist nun, ob der überraschende Trend anhalten wird.

Nachdem Boris Johnson seine Landsleute am 19. Juli mit der Aufhebung fast aller Corona-Beschränkungen in England in die Freiheit entließ, konnte man mit vielem rechnen.Eins jedoch erwartete eigentlich niemand: dass die Infektionszahlen fall