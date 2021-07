Bundesländer geben ungenutzte Impfdosen an Bund zurück – Niedersachsen prüft Rückgabe

Kartons mit Corona-Impfdosen stehen ungenutzt in den Verteilzentren des Landes. Bevor sie ablaufen, sollen sie an den Bund zurückgeschickt werden.

dpa/Ronny Hartmann

Hannover. Zu Beginn der Corona-Impfkampagne war Impfstoff knappes Gut. Jetzt ist genug davon vorhanden, so dass jeder, der sich impfen lassen will, es auch tun kann. Offenbar sind die Lagerbestände inzwischen so groß, dass es Retouren gibt.

Vor dem Hintergrund einer nachlassenden Impfnachfrage geben erste Bundesländer ungenutzte Impfdosen an den Bund zurück. So wollen Hamburg und Berlin Zehntausende Impfdosen zurückführen. Andere Bundesländer prüfen noch oder beabsichtigen die