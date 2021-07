Mehrere Länder geben ungenutzte Impfdosen an Bund zurück

Berlin will bis zu 62.400 Impfdosen an den Bund zurückgeben

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Hamburg. Es ist genug Impfstoff vorhanden, so dass jeder, der sich impfen lassen will, es auch zeitnah tun kann. Offenbar sind die Lagerbestände inzwischen so groß, dass es Retouren gibt.

Vor dem Hintergrund einer nachlassenden Impfnachfrage geben erste Bundesländer ungenutzte Impfdosen an den Bund zurück. So wollen Hamburg und Berlin Zehntausende Impfdosen zurückführen. Andere Bundesländer prüfen noch oder beabsichtigen die