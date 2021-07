Osnabrück. Große US-Konzerne wie Google und Facebook tun es: Bei ihnen gilt Impfpflicht, wenn Beschäftigte nicht im Homeoffice arbeiten können und wollen. Ist so etwas auch in Deutschland zu erwarten?

Der Deutsche Gewerkschaftsbund geht davon aus, dass deutsche Arbeitgeber ihren Mitarbeitern keine Impfung vorschreiben werden. DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel sagte unserer Redaktion: „Der Gesetzgeber hat in Deutschland keine Impfpflicht gegen Sars-Cov-2 vorgesehen. Das können Arbeitgeber in Deutschland nicht ignorieren.“

Unabhängig davon gebe es keinen Anlass zur Entwarnung in der Pandemie, so die Gewerkschafterin weiter. Der DGB ermuntere daher alle Beschäftigten, „die Impfangebote anzunehmen und so ihren Teil zu einer hohen Durchimpfungsrate und einem höheren Schutz beizutragen“. Auch sollten sie weiterhin die bewährten Abstands- und Hygieneregeln einhalten.

Piel reagierte damit auf Berichte aus den USA, wo zuletzt die Internetkonzerne Google und Facebook für Mitarbeiter, die ins Büro zurückkehren wollen, eine Impfpflicht verhängt hatten. In Frankreich müssen alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen bis zum 15. September eine erste Impfung gegen das Coronavirus nachweisen, einen Monat später muss dann die zweite erfolgt sein. Wer dem nicht nachkommt, wird zwar nicht dauerhaft entlassen, darf seinen Job aber nicht mehr ausüben und erhält kein Gehalt mehr.

Hierzulande forderte etwa der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, eine Corona-Impfflicht für Beschäftigte im Gesundheits- und Bildungswesen. Dies sei nötig, "weil wir es hier mit schutzbedürfigen Personen zu tun haben", sagte der Chef des arbeitgebernahen Instituts der "Rheinischen Post". Er betonte: "Kinder können sich noch nicht impfen lassen, kranke und alte Menschen haben trotz Impfung eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf."

Hüthers Auffassung nach sollte auch eine generelle Impfpflicht "je nach weiterem Verlauf der Pandemie" nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Zum jetzigen Zeitpunkt seien aber abgesehen vom Gesundheits- und Bildungsbereich "kluge Anreize der bessere Weg". (mit AFP)