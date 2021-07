Vor uns die Sintflut: Warum Klimavorsorge so wichtig ist

Hochwasserschäden an der Ahr in Rheinland-Pfalz. Die Grünen schlagen einen milliardenschweren Klimavorsorge-Fonds vor.

Boris Roessler/dpa

Osnabrück. Mit einem Milliardenpaket wollen die Grünen Hochwasserkatastrophen vorbeugen und Schäden begrenzen. Das Programm ist überfällig. Aber auch damit ist es noch nicht getan. Ein Kommentar.

Was für Aussichten: Die Hochwasserkatastrophe, so stellen die Grünen fest, sei ein Fenster gewesen, „durch das wir auf unsere Zukunft schauen“. Die Analyse, die manchen an Sintfluten denken lässt, ist ebenso erschreckend wie richtig, genau