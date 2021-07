Die Homeoffice-Pflicht hat die Bundesregierung schon aufgehoben. Viele Arbeitgeber rufen ihre Mitarbeiter erst zurück, wenn sie Gelegenheit hatten, sich zu impfen. Doch nicht jeder will das. (Symbolbild)

imago images/photothek/Thomas Trutschel

Hamburg. US-Techfirmen verlangen von ihren Mitarbeitern, dass sie sich gegen Corona impfen lassen. Finden Sie das berechtigt, oder übergriffig?

Kein Zutritt ohne Covid-19-Impfung: Google und Facebook erlauben ihren Mitarbeitern in den USA erst eine Rückkehr ins Büro, wenn sie geimpft sind. Das teilten die Unternehmen unabhängig voneinander am Mittwoch mit. Mehr zum ThemaNur no