Linksfraktion für mehr Geld für mobile Luftfilter in Schulen

Ein mobiles Filtergerät im Klassenraum einer Schule.

Henning Otte/dpa

Berlin. In einigen Bundesländern kehren Kinder und Jugendliche in der kommenden Woche schon wieder in die Schule zurück. Die Linksfraktion pocht auf mehr Bundesmittel für Luftfilter.

Die Linksfraktion fordert von der Bundesregierung mindestens 400 Millionen Euro an Zuschüssen an Länder und Kommunen für mobile Luftfilter in Schulen. „Das Ziel muss garantierter und sicherer Präsenzunterricht sein“, sagte die wissenschafts