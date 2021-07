Warnt vor einer Kooperation deutscher Parteien mit der AfD: Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden

dpa

Schwerin. Der Präsident des Zentralrates der Juden, Josef Schuster, im Interview mit unserer Zeitung: Uwe Reißenweber sprach mit ihm über die AfD, den Osten und Kippas in MV.

Herr Dr. Schuster, leben Juden in MV sicher? Muss mehr getan werden?Nach meinem Eindruck leben Juden in Mecklenburg-Vorpommern, also in den beiden Gemeinden Schwerin und Rostock, schon sicher. Gerade in Schwerin gibt es ja auch ein deutlich