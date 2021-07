Im Mai hatte die CDC das Maskentragen für Geimpfte nicht mehr für notwendig gehalten.

John Locher/AP/dpa

Atlanta. Die weitgehende Aufhebung der Masken-Empfehlung für Corona-Geimpfte in den USA galt als Meilenstein im Kampf gegen die Pandemie. Die Delta-Variante zwingt die Experten jetzt dazu, zurückzurudern.

In einer Kehrtwende wegen der hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus empfiehlt die US-Gesundheitsbehörde CDC künftig wieder das Maskentragen.Auch vollständig Geimpfte sollen in einigen Teilen des Landes, in denen sich das Virus bes