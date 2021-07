Erster Schuldspruch in Hongkong nach Sicherheitsgesetz

Ein Gefangenentransporter, in dem laut einem Polizeibeamten der Angeklagte transportiert wird, kommt vor einem Gericht in Hongkong an.

Vincent Yu/AP/dpa

Hongkong. Seit gut einem Jahr gilt das vage und umstrittene Sicherheitsgesetz in Hongkong. Ein erstes Urteil demonstriert, mit welcher Härte die Justiz in Chinas Sonderverwaltungsregion das Gesetz einsetzen will.

Zum ersten Mal hat ein Gericht in Hongkong ein Urteil nach dem umstrittenen Sicherheitsgesetz verhängt. Der 24-jährige Tong Ying-kit wurde am Dienstag in der chinesischen Sonderverwaltungsregion wegen Terrorismus und Anstiftung zum Separati