Die Polizei präsentiert einen Kokainfund. Das Bundeskriminalamt fürchtet einen wachsenden Einfluss mexikanischer Drogenkartelle in Europa.

Christian Charisius/dpa

Berlin. Gewalt, Menschenhandel, Morde - der Handel mit Drogen steht im Zusammenhang mit anderen schweren Delikten, warnt die Drogenbeauftragte Ludwig. Das BKA fürchtet einen wachsenden Einfluss mexikanischer Kartelle in Europa.

Die polizeibekannten Drogendelikte sind in Deutschland nach Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) 2020 das zehnte Jahr in Folge gestiegen. Das sagte der Präsident der Wiesbadener Behörde, Holger Münch, am Dienstag in Berlin.Da es in der Rege