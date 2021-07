Lage in Tunesien offenbar beruhigt

Anhänger des tunesischen Präsidenten Saied während einer Demonstration vor dem Parlamentsgebäude.

Khaled Nasraoui/dpa

Tunis. Will Kais Saied die wacklige Demokratie in Tunesien stabilisieren? Oder handelt es sich um einen Staatsstreich? Die Lage ist unübersichtlich, scheint sich aber zu beruhigen.

In Tunesien hat sich die Lage nach der Absetzung von Ministerpräsident Hichem Mechichi am Dienstag zunächst offenbar beruhigt. In der Hauptstadt Tunis waren das Parlamentsgebäude und wichtige Einrichtungen der Regierung weiterhin von Sicher