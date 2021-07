Seehofer will Katastrophen-Warnung per SMS durchsetzen

Horst Seehofer (CSU), Bundesinnenminister, kommt zur Sitzung des Bundestags-Innenausschusses.

Jörg Carstensen/dpa

Berlin. Wie kann sich Deutschland besser gegen Katastrophen wie die jüngsten Überschwemmungen wappnen? In einer Sondersitzung des Innenausschusses macht sich Seehofer nun für Warnungen per SMS stark.

Gegen lokale Warnungen der Bevölkerung per SMS hat es in der Bundesregierung vor der Unwetterkatastrophe im Westen Deutschlands wohl Widerstand gegeben.Von der Idee seien „nicht immer alle begeistert gewesen in den letzten Monaten“, bestäti