Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat in einem Interview das "N-Wort" verwendet.

dpa/Kay Nietfeld

Berlin. Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock berichtet in einem Interview von einem rassistischen Vorfall an einer Schule in ihrem Umfeld und benutzt dabei das "N-Wort". In der Aufzeichnung wird dies mit einem Piepton übertönt.

Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, hat sich dafür entschuldigt, in einem Interview das "N-Wort" benutzt zu haben. "Das war falsch und das tut mir leid", schrieb Baerbock am Sonntag auf Twitter. Sie wisse um den rassistisch