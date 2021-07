Menschen gehen bei der Gay Pride Paradein Budapest über die Freiheitsbrücke.

Anna Szilagyi/AP/dpa

Budapest, Ungarn, Ungarn. Die diesjährige Parade der ungarischen LGTB-Community ist zur politischen Veranstaltung geworden. Grund ist die Politik der rechtsnationalen Regierung, die sich gegen sexuelle Minderheiten richtet.

Zehntausende haben am Samstag in Budapest in Ungarn für die Rechte nicht-heterosexueller Menschen (LGBT) demonstriert. Der alljährliche Marsch der Organisation „Budapest Pride“ fand diesmal vor dem Hintergrund der Politik des rechtsnational