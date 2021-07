Weiterhin keine Corona-Impfzertifikate in Apotheken

Apotheken in ganz Deutschland können nach wie vor keine Corona-Impfzertifikate ausstellen.

Christophe Gateau/dpa

Berlin. Nach dem Hack eines Servers können Geimpfte weiter keine Zertifikate in Apotheken bekommen. Nun läuft die Suche nach der Lücke im System.

Apotheken in ganz Deutschland können nach wie vor keine Corona-Impfzertifikate ausstellen. Es stehe noch nicht fest, wann die Zertifikate in Apotheken wieder erhältlich seien, teilte eine Sprecherin des Deutsche Apothekerverbands (DAV) am F