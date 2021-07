Badegäste am Strand von S'Arenal. Seit Ende Juni sind die Corona-Zahlen praktisch überall in Spanien rapide in die Höhe geschossen. Auf Mallorca lag die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt bei 365.

John-Patrick Morarescu/ZUMA Press Wire/dpa

Berlin/Madrid. Seit Ende Juni sind die Corona-Zahlen in Spanien rapide in die Höhe geschossen. Nun gilt das Land als Hochinzidenzgebiet. Und die Einstufung gilt auch für ein direktes Nachbarland Deutschlands.

Die Bundesregierung stuft Spanien und die Niederlande von Dienstag an als Corona-Hochinzidenzgebiete ein. Das gab das Robert Koch-Institut am Freitag bekannt.Die Entscheidung folgt auf einen deutlichen Anstieg der Infektionszahlen in beiden