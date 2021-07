Urteil im Prozess um Anschlagsserie in Waldkraiburg erwartet

Das oberbayerische Waldkraiburg wurde von Anschlägen auf Geschäfte türkischstämmiger Inhaber erschüttert.

Angelika Warmuth/dpa

München. Anschläge auf türkische Läden, Brandstiftung: Nach den Anschlägen von Waldkraiburg geht am Oberlandesgericht München der Terrorprozess gegen den mutmaßlichen Täter zu Ende.

Am Oberlandesgericht München wird am heute das Urteil im Prozess um eine Anschlagsserie im oberbayerischen Waldkraiburg erwartet. Die Bundesanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren und sechs Monaten und die Unterbringung in e