Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern und CSU-Vorsitzender, gibt vor Beginn der Klausur des CSU-Vorstands ein Pressestatement.

Sven Hoppe/dpa

Gmund am Tegernsee. Auf 18 Seiten fasst die CSU ihre Forderungen für die Bundestagswahl zusammen. Wie sie die Vielzahl von Entlastungen und Steuersenkungen finanzieren will, bleibt allerdings offen.

Die CSU will bei der Bundestagswahl in zwei Monaten mit milliardenschweren Steuersenkungs-Forderungen und Warnungen vor „Zufallsmehrheiten“ ohne die Union um Wählerstimmen kämpfen.Auf einer Vorstandsklausur am Tegernsee warnte CSU-Chef Mark