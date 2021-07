Ein Mann passiert das Wuhan Institut für Virologie.

-/kyodo/dpa

Peking. Kam das Coronavirus am Ende aus einem Labor? Dieser Frage will die WHO auf der Suche nach dem Ursprung des Virus nachgehen. In China hat man dafür wenig Verständnis.

China stellt sich gegen Pläne der WHO einer Labor-Inspektion in der zentralchinesischen Metropole Wuhan auf der Suche nach dem Ursprung des Coronavirus.China könne einen solchen Plan nicht akzeptieren, sagte Zeng Yixin, Vizeminister von Chi