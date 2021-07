London will Brexit-Abkommen wieder aufmachen

Eine Flagge von Großbritannien und eine Flagge der Europäischen Union wehen vor dem britischen Parlament in Westminster.

Kirsty O'Connor/PA Wire/dpa

London. Mit dem Durchbruch beim Streit über Nordirland sicherte sich Boris Johnson eine Mehrheit für seinen Brexit-Deal. Damals lobte er das Abkommen als „großartig“. Nun scheint das alles vergessen zu sein.

Etwas mehr als ein halbes Jahr nach dem vollständigen Inkrafttreten will die britische Regierung Teile des Brexit-Abkommens neu verhandeln.Das sagte der britische Brexit-Beauftragte David Frost am Mittwoch in London. Es brauche „erhebliche